Osterode (ots) - Osterode, Stettiner Straße, 04.08.17, 15.20 Uhr

OSTERODE (US) Am Freitag Nachmittag kam es in Osterode, in der Stettiner Straße, zu einem Verkehrsunfall. Hier missachtete ein 32jähr. Mann beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines 36 Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von 6000,-- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell