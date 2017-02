POL-NOM: Parkenden Pkw beschädigt

Uslar (ots) - BODENFELDE (zi.)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 02.02.17, in der Zeit von 18:20 bis 18:30 Uhr, einen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Kottberg den rechten Außenspiegel eines parkenden Pkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000.

