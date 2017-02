POL-NOM: Vorfahrt missachtet

Einbeck (ots) - Dassel(pap) 5000,- Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall in Dassel am Donnerstag, 02.02.17, gegen 13.20 Uhr. Eine junge Frau aus einem Dasseler Ortsteil befuhr mit ihrem Pkw die Straße Am Bierberg. Im Einmündungsbereich zur Beethovenstraße wurde sie von einem 34-jährigen aus einer Einbecker Ortschaft übersehen, der die Vorfahrt hätte gewähren müssen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell