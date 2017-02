POL-NOM: Pkw zerkratzt

Einbeck (ots) - Einbeck(pap) Ein 51-jähriger Göttinger hat seinen Pkw Citroen am Mittwoch, 01.02.17, gegen 20.00 Uhr auf dem Parkdeck des Hochhauses im Brucknerweg abgestellt. Am folgenden Tag musste er dann gegen 11.30 Uhr feststellen, dass sich an der Fahrerseite ein ca. 1 Meter langer Kratzer befindet. Ein bislang unbekannter Täter muss im genannten Zeitraum den Pkw mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt haben. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell