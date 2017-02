POL-NOM: Kontrollaktion der Polizei zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen

Northeim (ots) - Mit uniformierten und zivilen Streifen ist die Polizeiinspektion Northeim/Osterode in den vergangenen Tagen verstärkt gegen Wohnungseinbrüche vorgegangen.

So waren in der Zeit vom vergangenen Freitag (27.01.2017) bis Montag (30.01.2017) speziell ausgebildete Polizeibeamtinnen und -beamte bei zielgerichteten Kontrollen im Landkreis Northeim und Altkreis Osterode im Einsatz.

Das Interesse der Polizisten galt in erster Linie verdächtig erscheinenden Fahrzeugen und Personen. Denn nicht selten werden Tatobjekte und die nähere Umgebung erst einmal ausgespäht. An allen Tagen standen die gefährdeten Wohngebiete an den Ortsrandlagen, aber auch die Zufahrtsstraßen dorthin im Mittelpunkt der Beobachtung. Zusätzlich wurden am Montag an den Hauptverkehrswegen im Landkreis Northeim auch stationäre Anhaltekontrollen durchgeführt.

Insgesamt wurden 79 Fahrzeuge und 136 Personen überprüft. Die erlangten Erkenntnisse werden zurzeit noch ausgewertet.

Neben den größeren Kontrollen bildete auch die Prävention einen ganz wichtigen Bestandteil der polizeilichen Maßnahmen. So waren Einbruchschutzexperten des Präventionsteams in zuletzt von Einbrechern heimgesuchten Wohngebieten und Ortschaften unterwegs, wo sie auf gekippte Fenster und Terrassentüren und unverschlossene Haustüren achteten. Dabei erhielten die Beamten viel Zuspruch aus der Bevölkerung.

"Die viertägige Aktion hat offensichtlich potentielle Täter abgeschreckt. Denn Wohnungseinbrüche blieben zur Zeit der Polizeiaktion fast vollständig aus," zeigte sich Einsatzleiter Michael Freiberger erfreut über das Ergebnis. "Die Polizeiinspektion Northeim/Osterode wird daher auch künftig Kontrollaktionen durchführen, um konsequent gegen Einbrecher vorzugehen."

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell