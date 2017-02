POL-NOM: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Bad Gandersheim (ots) - Dienstag, 31.01.2017, 07.20 Uhr

37574 Einbeck, OT Kreiensen, Am Plan

BAD GANDERSHEIM (Han) Zu einer leichten Berührung zwischen einem Auto und einer Fußgängerin kam es Dienstagfrüh in Kreiensen. Ein Autofahrer aus Kreiensen hatte beim Verlassen eines Parkplatzes "Am Plan" eine 56 jährige Fußgängerin übersehen und angefahren. Die Fußgängerin erlitt dabei Prellungen am Schienbein, die ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell