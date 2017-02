POL-NOM: Einbruch in Doppelhaushälfte - Täter erbeuten Schmuck und ausländisches Geld

Northeim (ots) - Osterode, Am Breiten Busch In der Zeit vom 27.01. - 31.01.2017

OSTERODE (fg/pa) Unbekannte haben in den vergangenen Tagen einen Einbruch in ein Doppelhaus verübt. Dabei erbeuteten sie Schmuck sowie Bargeld in ausländischen Währungen. Die Schadenshöhe wird auf circa 2.300 Euro geschätzt.

Die Täter waren von der Straßenseite aus bis zu dem Doppelhaus vorgedrungen, wo sie mit einem Stein die Verglasung des Küchenfensters zertrümmerten und sämtliche Räume und Behältnisse nach Wertgegenständen durchsuchten.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet die Polizei in Osterode unter der Rufnummer 05522 508-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell