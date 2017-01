POL-NOM: Aufgefundenes Fahrrad

Uslar (ots) - USLAR (js) Am Montag, dem 30.01.17, gegen 21.50 Uhr, wurde im Rahmen der Streife auf dem Gelände des TÜV in Uslar, Zur Schwarzen Erde, ein blau/schwarzes Mountainbike der Marke "COAL" aufgefunden. Der Eigentümer kann sich mit der Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000, in Verbindung setzen.

