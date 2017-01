POL-NOM: Fahrraddiebstahl

Uslar (ots) - USLAR (js) Zwischen dem 28.01.17, 10.30 Uhr, und dem 29.01.17, 10.30 Uhr, wurde ein silbernes Damen-Trekkingrad der Marke "KTM", das im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Gustav-Fischer-Straße in Uslar abgestellt war, von einem bisher unbekannten Täter entwendet. Das 28-er Rad hat einen tiefen Einstieg und einen Wert von ca. 650 EUR. Hinweise über den Verbleib des Fahrrades bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell