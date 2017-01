POL-NOM: Zimmerbrand mit Todesfolge

Uslar (ots) - USLAR-SOHLINGEN (js) Am Sonntag, dem 29.01.17, zwischen 13.00 und 17.00 Uhr, geriet in einem Zweifamlienhaus in Sohlingen, Im Eichengrund, ein Zimmer in Brand. Durch die Feuerwehr wurde ein Schwelbrand im 1. Obergeschoss festgestellt und gelöscht. Der 57- jährige alleinige Bewohner des Hauses wurde leblos vorgefunden.Durch die eingesetzten Rettungskräfte wurde der Tod festgestellt. Der Leichnam konnte durch Feuerwehrkräfte unter Atemschutz aus der Wohnung geborgen werden. Im 1. Obergeschoss des Hauses wurde ein sehr hoher CO2-Wert gemessen. Offensichtlich gerieten durch einen offenen Kaminofen der Teppichboden und Teile des Inventars in Brand. Die Ermittlungen zum Brand und der Todesursache dauern an. Hinweise auf Fremdeinwirkung lagen nicht vor.

Der Gebäudeschaden beträgt ca. 5.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell