POL-NOM: Unfallfahrer hinterlässt 1.000 Euro Sachschaden

Northeim (ots) - Hardegsen, Ortsteil Ellierode, Gartenstraße 27.01. - 29.01.2017

ELLIERODE (fg/pa) Die Polizei in Hardegsen fahndet nach einem unbekannten Fahrzeugführer, der am vergangenen Wochenende in der Gartenstraße in Ellierode an einem geparkten Auto rund 1.000 Euro Sachschaden angerichtet hat. Danach verließ der Fahrer die Unfallstelle, ohne dass er seine Personalien angab.

Zeugenhinweise erbitten die Ermittler unter der Telefonnummer 05505 2323.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell