POL-NOM: Einbruch in Schuppen

Osterode (ots) - 37539 Bad Grund, Am Georgstollen 17, Sa., 28.01.2017, 13:15 - 23:30 Uhr

OSTERODE(BB) Am Sa., den 28.01.2017, hat ein unbekannter Täter in dem Zeitraum von 13:15 Uhr bis 23:30 Uhr aus einem Schuppen eine hochwertige Motorsäge der Marke STIHL im Wert von ca. 400 Euro entwendet. Zuvor hatte der Täter, um in den Schuppen gelangen zu können, das Vorhängeschloß der Tür gewaltsam geöffnet und entfernt. Hinweise bitte an die Polizei Bad Grund (Tel.: 05327/1421) oder an die Polizei Osterode (Tel.: 05522/5080).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell