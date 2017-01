POL-NOM: Pkw aufgebrochen

Northeim (ots) - Hardegsen, Karl-Lechte-Weg - Donnerstag, 26.01.2017, zwischen 20.00 Uhr und 22.40 Uhr

HARDEGSEN (fal) - Am Donnerstag gegen 20.00 Uhr parkte eine Autofahrerin ihren schwarzen Suzuki SX 4 auf dem Parkplatz am Hardegser Sportplatz. Gegen 22.40 Uhr kehrte sie zurück und musste feststellen, dass die Beifahrerscheibe eingeschlagen war. Ihre auf dem Beifahrersitz liegen gelassene Handtasche hatte der Autoaufbrecher gestohlen. In der Handtasche befand sich lediglich eine Powerbank. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 300 Euro.

Die Hardegser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am Donnerstagabend auf dem Parkplatz vor dem Hardegser Sporthaus auffällige Personen gesehen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05505-2323 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell