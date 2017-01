POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bad Gandersheim (ots) - Kreiensen, Wilhelmstraße, 26.01.2017; 19:00 Uhr.

KREIENSEN ( Fi ) -

In den Abendstunden befährt ein 17 jähriger Motorradfahrer aus einem OT von Einbeck die Wilhelmstraße in Kreiensen und gerät im Bereich einer scharfen Rechtskurve ins Schleudern und stürzt von seinem Motorrad. Dabei rutscht er noch etwa 15 Meter über die Fahrbahn. Hierbei verletzt er sich schwer an der Schulter und musste notärztlich behandelt werden.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell