POL-NOM: Bargeld aus zwei Krankengymnastikpraxen entwendet

Bad Gandersheim (ots) - Mittwoch, 25.01.2017,08.00 - 11.45 Uhr, und 09.20 - 10.00 Uhr

37581 Bad Gandersheim, Hennebergstraße bzw. Stiftsfreiheit

BAD GANDERSHEIM (Han) Vermutlich derselbe Täter entwendete Mittwochvormittag in Bad Gandersheim Bargeld aus zwei Krankengymnastikpraxen. Zwischen 08.00 und 11.45 Uhr hatte sich der Täter unbemerkt Zutritt zu den Geschäftsräumen in der Hennebergstraße verschafft und dort aus einem Büroraum die Handtasche einer Mitarbeiterin gestohlen. Bereits gegen 10.00 Uhr hatte der Besitzer einer Praxis in der Stiftsfreiheit bemerkt, dass aus einem Sozialraum ebenfalls Bargeld fehlte. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei sucht jetzt einen ca. 180 - 185 cm großen Mann im Alter zwischen 35 und 40 Jahren, der mit einer Jeans, einem kariertem Hemd und einer schwarzen Lederjacke bekleidet war. Der Mann, der eine kräftigte Statur und dunkelblondes, lichtes Haar hatte, sprach hochdeutsch und hatte sich verdächtig in einer der Praxen verhalten.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können bzw. die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Gandersheim (05382/919200) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell