POL-NOM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Uslar (ots) - BODENFELDE (js) In der Nacht zum 18.01.17 entfernte ein bisher unbekannter Täter an einem PKW, der in einer Hauseinfahrt in der Bahnhofstraße in Bodenfelde abgestellt war, am linken Vorderrad drei Radmuttern. Es entstand Sachschaden von ca. 20 EUR. Bereits im November 2016 wurden ebenfalls drei Radmuttern an dem PKW entfernt. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000, oder Bodenfelde, Tel.: 05572/4646.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell