POL-NOM: Vandalismus an Baufahrzeugen

Bad Lauterberg (ots) - Walkenried-wol-Unbekannte haben am vergangenen Wochenende durch offensichtlich sinnlose Zerstörungswut erheblichen Schaden angerichtet. In einem Steinbruch zwischen Walkenried und Ellrich, am sogenannten Pontelberg, waren verschiedene Baufahrzeuge einer dort tätigen Firma abgestellt. An 2 Baggern wurden die Scheiben der Fahrerkabinen zertrümmert und weitere Schäden verursacht. Ein Muldenkipper wurde aufgebrochen und ein Schlüssel entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf über 3000 EUR. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich in der doch recht abgelegenen Region aufgehalten haben. Tel: 05525-1685.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell