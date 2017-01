POL-NOM: Mit Pkw überschlagen - Autofahrer leicht verletzt

Northeim (ots) - Kreisstraße 406 zwischen Hollenstedt und der B 241 - Montag, 23.01.2017, 12.50 Uhr

HOLLENSTEDT (fal) - Am Montag gegen 12.50 Uhr kam es auf der K 406 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. An seinem Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Der 38 Jahre alte Northeimer war auf der Kreisstraße von Hollenstedt in Richtung B 241 unterwegs. In einer Linkskurve geriet er auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen und kam nach rechts von der Straße ab. Beim Versuch das Fahrzeug wieder nach links zu lenken, kam es zum Überschlag. Auf dem Dach liegend kam das Auto auf der Straße zum Stehen. Der Northeimer konnte sich mit leichten Verletzungen allein aus dem Fahrzeug befreien. Vorsorglich wurde er mit dem RTW in das Northeimer Krankenhaus gefahren.

Der verunfallte Pkw wurde abgeschleppt. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Kreisstraße kurzfristig beidseitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell