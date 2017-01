POL-NOM: Körperverletzung durch Faustschlag ins Gesicht

Northeim (ots) - Northeim, Göttinger Straße/Eichstätte - Sonntag, 22.01.2017, 00.44 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Sonntag gegen 00.44 Uhr befährt eine Funkstreifenwagenbesatzung die Eichstätte in Richtung Göttinger Straße. Kurz vor dem Kreisel sehen sie einen Fußgänger, der nur wenige Meter vor ihnen auf dem Gehsteig von der Eichstätte in Richtung Göttinger Straße geht.

Dem 23-jährigen Fußgänger kommt ein 52 Jahre alter Passant auf dem Heimweg entgegen. Unvermittelt schlägt der 23-Jährige den 52-Jährigen im Vorbeigehen mit der Faust ins Gesicht. Der verdutzte Passant wird dabei leicht verletzt.

Ohne anzuhalten geht der Schläger weiter und wird sogleich von den Polizeibeamten angesprochen. Da er der Aufforderung stehen zu bleiben und sich auszuweisen nicht nachkam, wurde er zu Boden gebracht und die Handfesseln angelegt. Uneinsichtigkeit und Aggressivität des alkoholisierten 23-Jährigen führten dazu, dass er zur Verhinderung weiterer Straftaten den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle der Northeimer Polizei verbrachte.

Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte und wegen Körperverletzung wurden eingeleitet.

