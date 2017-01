POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Lauterberg (ots) - WALKENRIED, Am Geiersberg, vom 20.01.2017, 18:00 Uhr, bis 21.01.2017, 18:00 Uhr. (harph)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigt im o.a. Zeitraum, in der Straße Am Geiersberg 6 in 37445 Walkenried, ein am Fahrbanrand parkendes Fahrzeug und entfernt sich anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Dabei entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Walkenried, unter der Telefonnummer 05525/1685, in Verbindung zu setzen.

