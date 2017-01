Osterode (ots) - Osterode, B 241, 19.01.17, 06.40 Uhr

OSTERODE / B 241 (US) Am Donnerstag ereignete sich in den frühen Morgenstunden ein Verkehrsunfall auf der B 241, in Höhe des Gipswerkes. Eine 24 Jahre junge Frau aus Osterode kam mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte die Leitplanke, schleuderte nach links und prallte gegen einen Baum. Die junge Frau wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

