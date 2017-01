POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Osterode (ots) - Osterode, Gilgenburger Straße, 18.01.17, 20.30 Uhr - 21.30 Uhr

OSTERODE (US) Am Dienstag, i.d.Z.v. 20.30 Uhr - 21.30 Uhr, ereignete sich in Osterode, in der Gilgenburger Straße, eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Fahrzeug am geparkten PKW der Geschädigten vorbei und stieß dabei gegen den linken Außenspiegel. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich und den vom ihm verursachten Schaden i.H.v. 500,-- Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

