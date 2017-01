POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Osterode (ots) - Osterode, B 243, 18.01.17, 11.25 Uhr

OSTERODE / B 243 (US) Am Dienstag, gg. 11.25 Uhr, befuhr eine 34jähr. Hattorferin mit ihrem PKW die B 243, aus Herzberg kommend, in Richtung Osterode. Zum Überholen zweier PKW befuhr sie die linke Fahrspur. Plötzlich scherte ein dunkler PKW, Audi Kombi, von der rechten auf die linke Fahrspur, um ebenfalls zu überholen. Hierbei schnitt der unbekannte Verkehrsteilnehmer die Frau. Daraufhin musste sie nach links auf den Grünstreifen zur Mittelleitplanke ausweichen. Aufgrund des dort liegenden Schneebelages rutsche das Fahrzeug gegen die Mittelleitplanke. Der Audi-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung i.H.v. 3000,-- Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

