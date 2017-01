POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Osterode (ots) - Wulften, Bahnhofstraße, 17.01.17, 15.35 Uhr - 15.37 Uhr

WULFTEN (US) Der 43jähr. Geschädigte aus Wulften stellte seinen PKW am Fahrbahnrand ab. Ein weinroter PKW fuhr an dem PKW trotz Gegenverkehrs vorbei und touchierte dabei den Spiegel. Der Verursacher hielt kurz an und fuhr dann anschließend in Richtung Bahnhof davon, ohne seine Personalien hinterlassen zu haben. Der Schaden beläuft sich auf 150,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hattorf unter der Tel. 05584/364 entgegen.

