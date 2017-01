POL-NOM: 130 Liter Diesel gestohlen

Northeim (ots) - Northeim, Detlev-Karsten-Rohwedder-Straße - Zwischen Donnerstag, 12.01.2017, 16.00 Uhr und Montag, 16.01.2017, 07.30 Uhr

NORTHEIM (fal) - Unbekannte haben in den letzten Tagen auf einer Baustelle an der Detlev-Karsten-Rohwedder-Straße aus einem Bagger Diesel abgezapft. Zuletzt wurde der Volvo am Donnerstagnachmittag bewegt. Am Montagmorgen stellten die Bauarbeiter dann den Verlust von ca. 130 l Dieselkraftstoff fest. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 160 Euro.

Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in den zurückliegenden 4 Tagen und Nächten auffällige Personen oder Fahrzeuge auf oder in der Nähe der Baustelle bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

