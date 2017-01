Uslar (ots) - USLAR - B 241 zwischen Bollensen und Gierswalde (stüw.) Am Freitag, 13.01.2017, gegen 08.50 Uhr, befuhr eine 19-jährige Frau aus Uslar mit ihrem PKW die B 241 von Bollensen kommend in Richtung Gierswalde. Dabei überholte sie einen LKW. Beim Wiedereinscheren geriet sie auf Grund von Straßenglätte ins Schleudern und stieß mit dem entgegenkommenden PKW eines 44-jährigen Mannes aus Thüringen zusammen. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 15.000,- Euro.

