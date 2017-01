POL-NOM: Zwei Verkehrsunfallfluchten in Osterode

Osterode (ots) - Osterode, Scheerenberger Straße, 12.01.17, 13.15 Uhr - 13.30 Uhr sowie gg, 16.05 Uhr

OSTERODE (US) Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in Osterode, mit seinem Kraftfahrzeug beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Scheerenberger Straße geparkten Lkw (Van). Es entstand ein Sachschaden am Fahrerspiegel. Der Verursacher setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Der geschädigten Firma entstand ein Schaden i.H.v. 500,-- Euro. Gegen 16.05 Uhr ereignete sich eine weitere Unfallflucht in der Scheerenberger Straße, auf dem Parkplatz des Friedhofes. Hier stieß ein Verkehrsteilnehmer beim rückwärts Ausrangieren gegen den geparkten PKW der 43jähr. Geschädigten. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung i.H.v. 1600,-- Euro zu kümmern. Hinweise zur Aufklärung der zwei Unfallfluchten nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

