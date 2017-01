Osterode (ots) - Osterode, B 243, 12.01.17, 08.47 Uhr

OSTERODE / B 243 (US) Am Donnterstag, gg. 08.47 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall, wodurch eine Person leicht verletzt wurde. Ein 21jähr. Mann aus Hörden und eine 51jähr. Frau aus Osterode befuhren in genannter Reihenfolge die B243 in Rtg. Seesen. Die Beteiligten befuhren die Ausfahrt Osterode-Süd. In der Ausfahrt staute sich der Verkehr, sodass der Mann verkehrsbedingt bremsen musste. Die Frau bemerkte dieses zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde sie leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 9000,-- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell