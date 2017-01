POL-NOM: Schwertransport beschädigt Laternenpfosten

Uslar (ots) - USLAR (js) Am 10.01.17, gegen 01.50 Uhr, befuhr ein 40- jähriger Fahrer aus dem Erzgebirge mit einem überlangen LKW-Zug die Wiesenstraße in Uslar. Im Kreuzungsbereich Auschnippe / Wiesenstraße geriet der Schwertransport beim Rangieren gegen einen Laternenpfosten, so dass dieser beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden von ca. 600 EUR.

