POL-NOM: Fahrt unter Drogeneinfluss

OSTERODE (US) Am 07.01.2017, gegen 04:15 Uhr, wurde ein Pkw auf dem Tankstellengelände Aral-Tankstelle in der Petershütter Allee, Osterode, angehalten und kontrolliert. Bei der 21jähr. Fahrerin aus Herzberg wurde vor Ort ein Drogenschnelltest (Urintest) durchgeführt. Dieser verlief positiv auf Drogen und Amphetamine. Die junge Frau muss mit einem Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell