POL-NOM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Trunkenheitsfahrt

Einbeck (ots) - Einbeck (PAP) Am Sonntag, 08.01.2017, gg. 14.00 Uhr, meldete ein Zeuge dem Polizeikommissariat Einbeck, dass auf der Landesstraße 580, zw. Juliusmühle und Markoldendorf ein Pkw im Graben liegen würde. Bei Eintreffen konnte die FuStW-Besatzung einen im Graben liegenden Pkw Audi, einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw, sowie mehrere Personen feststellen. Auf Nachfrage erklärte ein 51-jähriger Mann aus einem Dasseler Ortsteil, dass er Führer des Audi gewesen sei und während der Fahrt im Graben gelandet sei. Anschließend sei er nach Markoldendorf gegangen, um sich von seinen Nachbarn helfen zu lassen. Die Beamten stellten Atemalkohol fest; ein durchgeführter Alcotest bestätigte den Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss gefahren ist. Er behauptete, nüchtern gefahren zu sein und erst nach dem Unfall Alkohol getrunken zu haben. Aufgrund dieser Behauptung wurden ihm auf der Polizeidienststelle in Einbeck zwei Blutproben entnommen. Es konnten Zeugen ermittelt werden, die bestätigten, dass er zumindest mit dem Pkw der Nachbarin, die sich ebenfalls im Pkw befand, zur Unfallstelle zurückgekommen ist. Der Mann behauptete jedoch, nicht mit dem Pkw zur Unfallstelle zurückgefahren zu sein. Auch die Halterin des Fahrzeugs verstrickte sich in Widersprüche bezüglich des Führens des Pkw. Letztendlich wurde gegen den 51-jährigen Mann zwei Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Gegen die Halterin des zweiten Pkw wurde ein Verfahren wegen Duldung des Führens eines Pkw unter Alkoholeinfluss eingeleitet. Eventuelle Zeugen, die den 51-jährigen gesehen haben, wie er in Richtung Markoldendorf gegangen ist, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck, Tel. 05561/94978-0.

