POL-NOM: Autofahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Northeim (ots) - Landstraße 572 zwischen Hollenstedt und Northeim - Donnerstag, 05.01.2017, 20.30 Uhr

NORTHEIM (fal) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr am Donnerstag gegen 20.30 Uhr ein 19 Jahre alter Northeimer mit seinem schwarzen VW Golf auf der Landstraße von Hollenstedt in Richtung Northeim. In Höhe der Kieswerke rutscht auf schneeglatter Fahrbahn ein entgegen kommender silberfarbener Pkw auf seine Fahrspur. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, weicht der Northeimer nach rechts aus. Sein Fahrzeug kommt dabei ebenfalls ins Schleudern, touchiert einen Straßenbaum und prallt in die Böschung. Der 19-Jährige bleibt unverletzt. Insgesamt entsteht ein Sachschaden von ca. 3.500 Euro.

Der unfallverursachende Fahrer des silberfarbenen Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Zeugen die Hinweise zum dem Verkehrsunfall oder zu dem unfallflüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell