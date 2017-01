POL-NOM: Erneutes Fahren ohne Fahrerlaubnis

Einbeck (ots) - Einbeck(pap) Am Mittwoch, 04.01.17, fiel einer Funkstreife gegen 11.20 Uhr auf der Landestraße 572 in Höhe der Ortschaft Sülbeck ein Pkw Ford Fiesta auf, der in Richtung Northeim fuhr. Als Fahrzeugführer konnte bei einer Kontrolle ein 39 Jahre alter Mann aus Dassel festgestellt werden, der bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt wurde. Der Mann konnte lediglich seinen ausländischen Führerschein vorzeigen, mit dem er hier jedoch keine Fahrzeuge mehr führen darf, da er schon länger seinen Wohnsitz hier hat. Gegen ihn wurde ein neues Strafverfahren eingeleitet.

