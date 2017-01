POL-NOM: Rechts vor Links Regelung nicht beachtet

Einbeck (ots) - Einbeck(pap) Eine Pkw Führerin (41) aus einem Einbecker Ortsteil befuhr am Mittwoch, 04.01.17, gegen 14.00 Uhr die Kolberger Straße in Richtung Schwammelwitzer Straße. In Höhe der Einmündung zur Patschkauer Straße übersah sie einen von dort ausfahrenden 34-jährigen Einbecker. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden an den Pkw beläuft sich auf insgesamt ca. 5000,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell