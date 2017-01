POL-NOM: Hund von Pkw erfasst

Uslar (ots) - USLAR-OFFENSEN (zi.)

Ein über die Fahrbahn laufender Hund wurde am 03.01.17, um 17:45 Uhr, vom Pkw eines 21-jährigen Mannes aus Bodenfelde erfasst. Der Hund wurde dabei verletzt, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

