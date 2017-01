Osterode (ots) - Osterode, Gipsmühlenweg, 03.01.17, 13.05 Uhr

OSTERODE (US) Am Dienstag, gg. 13.05 Uhr, ereignete sich in Osterode, Gipsmühlenweg, ein Verkehrsunfall mit 7000,-- Euro Schaden. Ein 35jähr. Mann aus Bad Grund und ein 32jähr. Mann aus Osterode befuhren hintereinander den Gipsmühlenweg stadteinwärts. In Höhe der Unfallstelle musste der Bad Grunder verkehrsbedingt anhalten. Der Osteroder beachtete dieses zu spät und fuhr infolge Unachtsamkeit auf den anhaltenden PKW auf. Der Geschädigte wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell