POL-NOM: Versuchter Einbruch

Osterode (ots) - Osterode, Sudetenstraße, 02.01.17, 17.30 Uhr - 03.01.17, 09.45 Uhr

OSTERODE (US) In Osterode, Sudetenstraße, versuchte ein bislang unbekannter Täter im Tatzeitraum v. 02.01.17, 17.30 Uhr - 03.01.17, 09.45 Uhr, in eine Wohnung einzudringen. Der Täter versuchte durch gewaltsames Öffnen des Küchenfensters ins Innere der Wohnung zu gelangen, was nicht gelang. Der Kreiswohnbau Osterode entstand ein Schaden i.H.v. 1000,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell