POL-NOM: Verkehrsunfall an der Autobahnabfahrt

Northeim (ots) - NORTHEIM (fg) Eine 68 jährige Autofahrerin aus Dassel befuhr die Abfahrt von der Autobahn aus Richtung Kassel nach rechts in Richtung Einbeck. An der Einmündung zur Bundesstraße 3 musste sie verkehrsbedingt anhalten. Hinter ihr befuhr ein 41 jähriger Einbecker mit seinem Pkw ebenfalls die Abfahrt. Der Einbecker erkannte die vor ihm haltende Fahrerin aus Dassel zu spät. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils ca. 3000 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell