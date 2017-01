POL-NOM: Vorfahrt missachtet

Uslar (ots) - USLAR-SCHÖNHAGEN (zi.)

Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Detmold befuhr am 02.01.17, um 14:30 Uhr, die B 497 von Neuhaus in Richtung Uslar. Dabei missachtete er beim Linksabbiegen in die Amelither Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9.000,- Euro.

