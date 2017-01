POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Einbeck (ots) - Dassel (Kr.) 01.01.2017; 01:18 Uhr

Am frühen Neujahrsmorgen beobachtete eine Anwohnerin, wie sich eine bislang noch unbekannte, männliche Person, in der Heinrichstraße, an einem geparkten Pkw zu schaffen machte. Kurz darauf lief die Person in Rtg. Relliehäuser Straße davon und es gab einen lauten Knall im Bereich des Pkw. Die Meldende informierte sofort den 24 jährigen Halter des Pkw über den Vorfall. Als dieser zu seinem Auto kam, stellte er fest, dass die Frontscheibe gesplittert war und Reste eines Sylvesterböllers zwischen Scheibe und Wischerblatt klemmten. Der angerichtete Schaden beläuft sich geschätzt auf ca. 600,-Euro. Die Polizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

