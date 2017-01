Uslar (ots) - Uslar (Se) Am Freitag, den 30.12.2016, übersah ein 25-jähriger Kalefelder mit seinem Pkw gegen 11.50 Uhr in 37170 Uslar, -OT Eschershausen-, Ernst-Ebeling-Straße, den geparkten Pkw eines Anwohners. Beim Rückwärtsfahren wurde der Pkw des Anwohners beschädigt. An beiden Pkw entstand Sachschaden von insgesamt ca 1000.-EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell