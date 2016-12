POL-NOM: Sachbeschädigung durch Graffiti

Einbeck (ots) - Einbeck ( Kr.) 30.12.2016; 18:30 Uhr - 31.12.2016; 08:00

In der Nacht vom 30.12.2016 auf den 31.12.2016 besprühten bislang noch unbekannte Täter eine Gebäudewand sowie eine Tür im Anlieferbereich eines Textilmarktes in der Straße Altendorfer Tor. Hierbei gaben sich der oder die Täter nicht besonders viel Mühe und sprühten großflächig nur unleserliche Schriftzüge und Zeichen auf. Der Bekleidungsfirma ist ein Schaden von ca. 500,-Euro entstanden. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die in dieser Nacht möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei unter Tel. 05561-949780 zu melden.

