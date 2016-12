POL-NOM: Berauscht mit Kleinkraftrad unterwegs

Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 30.12.2016, 15:10 Uhr

Am Freitag, den 30.12.2016, kontrollierte eine Polizeistreife einen 53jährigen Einbecker mit seinem Kleinkraftrad in der Hansestraße. Während der Kontrolle stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten bei dem Mann fest, die auf einen Konsum von Betäubungsmitteln schließen lassen. Ein anschließender Drogen-Schnelltest bestätigte den Verdacht der Polizei. Zudem gab der Kontrollierte an, vor einigen Tagen einen "Joint" geraucht zu haben. Anschließend musste sich der Mann einer Blutprobe unterziehen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt mit seinem Roller untersagt.

