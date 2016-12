POL-NOM: Einbruchsdiebstahl in ein Restaurant

Osterode (ots) - Osterode, Martin-Luther-Platz, 24.12.2016 21.30 Uhr - 25.12.2016 10.00 Uhr

OSTERDOE (US) Ein bislang unbekannter Täter drang im Tatzeitraum v. 24.12.2016 21.30 Uhr - 25.12.2016 10.00 Uhr, durch ein Fenster in das Gebäude eines Restaurants in Osterode, Martin-Luther-Platz, ein. Hier wurde der Tresen- /Kassenbereich aufgesucht und mehrere Geldbehältnisse mit Bargeld entwendet. Des weiteren nahm der Täter ein im Kassenbereich abgelegtes IPod mit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 580,-- Euro. Die Polizei Osterode hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Aufklärung der Straftat geben können, sich unter der Tel. 05522/508-0 zu melden.

