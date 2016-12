Uslar (ots) - (tm)Am 21.12.2016, 17.25h, befährt eine 77-jährige Einwohnerin aus Uslar mit ihrem PKW die Forstgasse in Uslar und will nach rechts in die Straße Neustädter Platz abbiegen. Hierbei mißachtet sie die Vorfahrt eines 79-jährigen Einwohners aus einem Uslarer Ortsteil, der die Straße Wolfhagen in Richtung Neustädter Platz befährt. Im Einmündungsbereich kommt es zum Zusammenstoß. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 2800,- Euro.

