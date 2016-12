POL-NOM: Wildunfall

Uslar (ots) - B241 (js) Am 22.12.16, gegen 22.30 Uhr, befuhr ein 65- jähriger PKW- Fahrer aus Paderborn mit seinem Fahrzeug die B 241 aus Richtung Lauenförde kommend in Richtung Amelith. Ein Rehbock wechselte über die Fahrbahn, wurde vom PKW erfasst und verendete am Unfallort. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 2.500 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell