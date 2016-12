POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Osterode (ots) - Badenhausen, Thüringer Straße, 22.12.16, 01.45 Uhr

BADENHAUSEN (US) Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem PKW VW Polo, in Badenhausen die Thüringer Straße stadtauswärts in Richtung Osterode. In Höhe der Unfallstelle kam er in einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier stieß er gegen einen dort befindlichen Strom.-/ Verteilerkasten und eine unmittelbar neben dem Stromkasten befindliche Straßenlaterne. Der Stromkasten wurde durch den Aufprall völlig zerstört und der Mast der Straßenlaterne in Bodennähe abgeknickt. Nach dem Anstoß setzte der Beschuldigte die Fahrt fort, ohne sich um die erforderliche Schadensregulierung in Höhe von 4200,-- zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

