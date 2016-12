POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Uslar (ots) - USLAR-WIENSEN (js) Am 21.12.16, gegen 13.55 Uhr, befuhr ein 34- jähriger PKW- Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil mit seinem Fahrzeug die Schoninger Straße in Wiensen in Richtung Uslar. Beim Einbiegen in die Bodenfelder Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 69- jährigen Fahrers aus Uslar, der aus Richtung Bodenfelde in Richtung Uslar unterwegs war. Dadurch wurde der PKW des Uslarers herumgeschleudert und stieß gegen den Masten der Lichtzeichenanlage des Fußgängerüberweges. Der 69- jährige Fahrer sowie seine 69- jährige Beifahrerin aus Uslar wurden dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 10.500 EUR.

