POL-NI: Nienburg -Polizei sucht Eigentümer einer Kamera und einer Leiter

Nienburg (ots) - (BER)Die Ermittler der Nienburger Polizei versuchen auf diesem Weg, die rechtmäßigen Eigentümer einer Kamera sowie einer Leiter zu ermitteln. Die Spiegelreflexkamera der Marke Praktica mit Wechselobjektiv, Blitz und Zubehör wurde im Rahmen einer Personenkontrolle in der Nähe des Bahnhofes sichergestellt, nachdem der 18-jährige Überprüfte keine nachvollziehbare Erklärung zur Herkunft der Kamera geben konnte. Seine gemachten Angaben trafen nicht zu. Die Leiter wurde an einem Tatort in der Nienburger Parkstraße sichergestellt. Diese stand an einem Wohnhaus, in das am 26.09.2017 in den Nachmittagsstunden eingebrochen worden war. Bei der Leiter handelt es sich um ein hochwertiges dreiteiliges Markenprodukt, welches entweder in der Nähe der Parkstraße entwendet worden oder mit einem größeren Fahrzeug zum Tatort gefahren worden sein musste. Hinweise auf die rechtmäßigen Eigentümer erbittet die Polizei in Nienburg unter 05021 / 97780.

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell