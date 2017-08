POL-NI: Nienburg-Drei Verkehrsunfallfluchten am Dienstag

Nienburg (ots) - (BER)Zweimal in Nienburg, einmal in Schweringen ereigneten sich am Dienstag, 08.08.2017 Verkehrsunfälle, bei denen sich die Verursacher der Feststellung der Personalien durch Flucht entzogen. Gegen 17.15 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Bad Fallingbostel die Bundesstraße 215, Berliner Ring, auf dem rechten Fahrstreifen stadteinwärts. Als er verkehrsbedingt auf den linken Fahrstreifen wechseln musste, wurde er dort von einem anderen Pkw-Fahrer überholt. Bei diesem Überholvorgang kam es zu einer seitlichen Kollision. Der Überholer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Sachverhalt zu kümmern. Aufgrund des bekannten Kennzeichens ermittelt die Polizei gegen einen 46-jährigen Nienburger. In der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 22.00 Uhr beschädigte ein bisher Unbekannter einen am Straßenrand der Königstraße geparkten VW Golf. Der Verursacher des Schadens, der sich in Höhe Hausnummer 11 ereignete, flüchtete von der Unfallstelle. Die dritte Verkehrsunfallflucht ereignete sich zwischen 08.15 Uhr und 20.00 Uhr in Schweringen. Hier war ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in die Grundstückseinfriedung in der Nienburger Straße Nr. 12 gefahren und hatte diese erheblich beschädigt. Auch dieser Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell